Bertens, Schuurs en Schoofs in finale dubbel

Drie Nederlandse tennissters staan in de finale van het dubbelspel bij een WTA-toernooi. Kiki Bertens bereikte samen met haar landgenote Demi Schuurs de eindstrijd in Brisbane. Bibiane Schoofs was samen met de Italiaanse Sara Errani succesvol in de halve finale in Auckland.

Bertens en Schuurs waren vrijdag te sterk voor het als tweede geplaatste Australische duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua. Het werd 6-7 (2) 6-3 10-8. In de finale staan de Nederlandse vrouwen tegenover de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse Maria Jose Martinez Sanchez.

Schoofs won met Errani in de halve finales in Auckland van het Japans/Kroatische koppel Nao Hibino/Darija Jurak: 6-4 6-3. In de finale stuiten Schoofs en Errani op het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi/Miyu Kato.

De dubbelspelen in Auckland werden afgewerkt in een indoorhal. Buiten regende het en konden voor de tweede dag op rij geen tennispartijen worden afgewerkt.