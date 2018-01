Bolhuis betreurt vertrek Eurlings

André Bolhuis werd vrijdag verrast door het nieuws van het vertrek van Camiel Eurlings als lid van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Ik vind het heel erg jammer voor meneer Eurlings. Ik heb begrip voor zijn besluit gezien de opinie in Nederland over zijn IOC-lidmaatschap”, aldus de voorzitter van sportkoepel NOC*NSF vanuit Zwitserland, waar hij vakantie viert. ,,Ik betreur zijn vertrek. De samenwerking was altijd goed.”

Eurlings lag de afgelopen dagen onder vuur na zijn late excuses over de mishandeling van zijn vriendin. De voortdurende discussie over zijn positie heeft hem het besluit doen nemen terug te treden als IOC-lid, liet hij in een verklaring weten.