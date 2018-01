Canadees Latifi reserve bij Force India

De Canadese autocoureur Nicholas Latifi is komend seizoen de reserve- en testrijder van Formule 1-renstal Force India. De 22-jarige Latifi zal ook een aantal vrije trainingen rijden bij de grands prix, meldde de Indiase teambaas Vijay Mallya van het in Engeland gevestigde raceteam.

,,Nicholas heeft een sterk jaar in de Formule 2 gereden en hij is een versterking in onze opleiding”, aldus Mallya. ,,Hij krijgt een plek in het team en kan uitkijken naar een carrière in de Formule 1.” Latifi eindigde vorig jaar als vijfde in de talentklasse Formule 2.

Force India heeft in 2018 dezelfde wedstrijdrijders als in 2017. Het zijn de Mexicaan Sergio Perez en de Fransman Esteban Ocon.