Dennis opnieuw beste Australische tijdrijder

Rohan Dennis heeft vrijdag opnieuw de Australische titel bij het tijdrijden gewonnen. De wielrenner van BMC was ook de voorgaande twee jaar al de beste.

Dennis legde de 40,9 kilometer, met start en aankomst in Ballarat, af in 51 minuten en 14 seconden. Luke Durbridge eindigde op 1.08 achterstand als tweede. Het brons ging naar Richie Porte, ploeggenoot van Dennis.

,,Mijn voorbereiding was dit jaar iets anders omdat ik langer in Europa ben gebleven. Ik was dan ook vooral benieuwd hoe ik de hitte zou verdragen. Gelukkig is dat goed gelukt en kon ik de overwinning pakken”, aldus de 27-jarige Dennis.

Zondag staat in Australiƫ de wegwedstrijd op het programma. Miles Scotson verdedigt zijn titel.