Eerste EK-goud voor schaatsster Herzog

Vanessa Herzog heeft bij de eerste editie van de EK afstanden de eerste gouden medaille veroverd. De Oostenrijkse schaatsster bleef in Kolomna op de 500 meter als enige onder de 38 seconden. Ze zegevierde in 37,69. De Russin Angelina Golikova pakte zilver (38,04) en het brons was met een tijd van 38,18 voor Karolina Erbanova, de Tsjechische rijdster van Team AfterPay.

Letitia de Jong was de snelste Nederlandse met 38,70, goed voor de zesde plek. Sanneke de Neeling (zevende in 38,91) en Mayon Kuipers (negende in 39,17) belandden eveneens in de top tien.