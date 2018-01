Eurlings wilde al voor kerst weg bij IOC

Camiel Eurlings wilde al op 23 december zijn functie als IOC-lid neerleggen. Dat zegt de voormalige politicus in een interview bij RTL Nieuws. ,,Ik had vlak voor kerst het persbericht klaarliggen en een camerateam ‘on hold’ gezet om te komen. Mede op basis van een gesprek met het IOC heb ik toen besloten om het niet te doen. Het IOC zei: formeel is er geen beletsel, wij waarderen jouw functioneren en ga met dat functioneren door. Ten derde heeft het IOC mij er klemmend op gewezen dat als ik zou besluiten te vertrekken, dat Nederland dan geen IOC-lid meer zou hebben.”

Eurlings besloot bijna twee weken later alsnog terug te treden als IOC-lid wegens alle ophef rond zijn persoon na zijn late excuses over het handgemeen met zijn toenmalige vriendin in 2015.