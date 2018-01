Europese titel voor Ronald Mulder

Schaatser Ronald Mulder heeft in Kolomna de Europese titel op de 500 meter bemachtigd. De 31-jarige sprinter van Team Plantina zegevierde in een tijd van 34,80 seconden. De Fin Mika Poutala pakte zilver met 34,854. Hij was een fractie sneller dan de Rus Pavel Koelizjnikov (34,858), die met brons genoegen moest nemen.

Ronald Mulder toonde vorige week al zijn goede vorm met een winnende tijd van 34,49 bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. In Kolomna opende de Zwollenaar sterk (9,61) waarna hij ook een prima rondje schaatste, met twee scherp gereden bochten.