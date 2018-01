Tennisster Simona Halep heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen. De Roemeense nummer één van de wereld versloeg in de halve finale haar landgenote Irina-Camelia Begu in twee sets: 6-1 6-4.

Halep treft in de finale de winnares van partij tussen de Russin Maria Sjarapova en de Tsjechische Katerina Siniakova. De Roemeense won het toernooi in China in 2015.