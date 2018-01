Judge vervangt Freixa als assistent Annan

Bondscoach Alyson Annan van het Nederlands vrouwenhockeyteam heeft een nieuwe assistent. Lucas Judge gaat haar tot en met het WK deze zomer in Londen bijstaan. Hij vervangt Santi Freixa, die niet langer beschikbaar is als assistent-bondscoach. Dat meldde de hockeybond KNHB.

Judge is ook de hoofdtrainer van mannenhoofdklasser Oranje-Rood. Hij sluit aan bij de trainingsstage van de Nederlandse hockeysters in het Amerikaanse San Francisco, die duurt van 10 januari tot en met 1 februari. Het WK is van 21 juli tot en met 5 augustus. De vrouwen van Oranje verdedigen daar hun wereldtitel.