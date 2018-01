Ronald Mulder pakt wat hij pakken kan

Ronald Mulder was na zijn gouden race op de 500 meter bij de EK afstanden (34,80 seconden) een gelukkig man. ,,Ik heb internationaal nog nooit een titel gewonnen”, zei de 31-jarige schaatser, die in het wereldbekercircuit al wel vijf keer zegevierde op de 500 meter. ,,Ik vind het heel gaaf dat ik nu bij de eerste editie van dit toernooi de eerste Europese kampioen ben. In het skeeleren heb ik al zeven keer EK-goud op mijn naam staan, maar dit is echt pas mijn eerste op schaatsen. Daar ben ik dus heel blij mee.”

Mulder, die vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf al ook de winnende tijd reed (34,49), beaamde bij de NOS dat hij al het hele seizoen goed in vorm is. ,,Ik sta ook niet voor niets eerste in het wereldbekerklassement van de 500 meter. Ik rijd heel lekker, heel stabiel ook. Bij het OKT heb ik het laten zien en nu weer. Natuurlijk zijn en blijven de Winterspelen het belangrijkste, maar daarnaast wil ik alles winnen wat er voorbijkomt. Gewoon alles pakken wat je pakken kan.”