Serena Williams slaat Australian Open over

Tennisster Serena Williams neemt geen deel aan de Australian Open. Williams vindt dat ze fysiek nog niet op het niveau is om alles te kunnen geven, laat ze weten aan de organisatie van de eerste grand slam van dit jaar.

,,Nadat ik in Abu Dhabi had deelgenomen, realiseerde ik me dat, hoewel ik super dichtbij ben, ik nog niet ben waar ik persoonlijk wil zijn”, zegt de 36-jarige Amerikaanse. Ze verloor in december op het demonstratietoernooi in Abu Dhabi van de Letse Jelena Ostapenko, de verrassende winnares van Roland Garros.

Williams won vorig jaar voor de zevende keer de Australian Open, haar 23e grandslamtitel. Kort daarna maakte de toenmalige nummer één van de wereld bekend zwanger te zijn. De tenniskampioene beviel op 1 september van een dochtertje, Alexis Olympia, en trad enkele weken later in het huwelijk. Williams werkte daarna hard aan haar terugkeer op de baan.

De Australian Open beginnen op 15 januari.