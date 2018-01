Skeletonster Bos dichter bij Spelen

Kimberley Bos heeft met het oog op deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang goede zaken gedaan. De 24-jarige skeletonster eindigde vrijdag bij wereldbekerwedstrijden in Altenberg als zevende. Bos steeg daardoor in het algemeen klassement van de dertiende naar de elfde plek. Na de volgende wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz (volgende week) moet Bos in de top twaalf staan om naar de Spelen te mogen.

In de eerste run eindigde de Nederlandse vrijdag als elfde. In de tweede run finishte ze als zesde. Bos deed het daarmee beter dan ze verwachtte. In de nacht werd ze getroffen door het Noro-virus, waardoor deelname onzeker was.

Joska Le Conté, de andere Nederlandse deelneemster in het wereldbekercircuit, werd na een negentiende en negende plek uiteindelijk veertiende. In het klassement is Le Conté nu achttiende, waarmee deelname aan de Olympische Spelen ver weg is.

Ook Michelle Dekker moet vrezen dat ze het belangrijkste wintersportevenement niet haalt. De 21-jarige Nederlandse snowboardster kwam vrijdag bij wereldbekerwedstrijden in Lackenhof niet verder dan de 21e plek op de parallelreuzenslalom. Daarmee overleefde ze de kwalificatie niet. Slechts zestien snowboardsters mochten terugkomen.

Als Dekker naar de Olympische Spelen van Pyeongchang wil, moet ze over ruim twee weken in de top vijftien van de wereldranglijst staan. Als ze er in slaagt bij een wereldbekerwedstrijd bij de eerste acht te eindigden, volstaat op de wereldranglijst een plek bij de eerste twintig. Voor de wedstrijd in Lackenhof was ze 29e.

Op zeventienjarige leeftijd deed Dekker in 2014 al mee aan de Spelen van Sotsji. Daar werd ze 22e op de reuzenslalom.