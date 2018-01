Ten Brinke mikt op top 5 in woestijnrally

Autocoureur Bernard ten Brinke begint beter voorbereid dan ooit aan de Dakar Rally. De Achterhoeker start zaterdag in Lima als een van de fabrieksrijders van Toyota. Hij beschikt daarmee over praktisch hetzelfde topmateriaal als de kopmannen van zijn team, de Qatarese tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah en de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers. ,,Ik ga vechten voor een topprestatie en mik op de top vijf. Ik heb de rally tot in detail kunnen voorbereiden en kom in topvorm aan de start”, aldus de rallyrijder uit Zeddam.

Ten Brinke doet voor de vijfde keer mee aan de woestijnrally door Zuid-Amerika. Hij debuteerde in 2012 met de achtste plaats in het eindklassement bij de auto’s. Drie edities later eindigde hij als zevende en in de Dakar Rally van 2016 schreef Ten Brinke de proloog op zijn naam. Hij was de eerste Nederlandse etappewinnaar bij de auto’s. In de editie van 2018, die zo’n 9000 kilometer lang is en voert door Peru, Bolivia en Argentinië, rijdt Ten Brinke met de Franse navigator Michel Perin, viervoudig winnaar.

De fabrieksrijders van Toyota zullen het vooral moeten opnemen tegen die van het Franse Peugeot, met dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel en negenvoudig wereldkampioen rally Sébastian Loeb als prominente coureurs.

De Nederlandse inbreng in de Dakar Rally is dit jaar beduidend kleiner dan in voorgaande jaren. Veel trouwe deelnemers, onder wie trucker en tweevoudig winnaar Gerard de Rooy, schreven zich niet in vanwege de rommelig verlopen rally van vorig jaar. Stortregens in Zuid-Amerika, met overstromingen en zelfs aardverschuivingen als gevolg, leidden tot een reeks van annuleringen en ingekorte etappes.