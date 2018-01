Titelverdedigster Pliskova klaar in Brisbane

Karolina Pliskova is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-tennistoernooi in Brisbane. De Tsjechische titelverdedigster ging vrijdag in de halve eindstrijd met twee keer 7-5 onderuit tegen Elina Svitolina uit Oekraïne.

Svitolina speelt zaterdag in de finale tegen de Wit-Russische qualifier Aliaksandra Sasnovitsj, die de Letse Anastasija Sevastova met 7-6 (3) 6-4 aan de kant zette.

Voor de 23-jarige Sasnovitsj is het haar tweede finale op de WTA Tour. In september 2015 bereikte ze de eindstrijd in Seoul. Toen verloor ze van de Roemeense Irina-Camelia Begu.

Svitolina, die eveneens 23 is, won tot dusverre tien WTA-toernooien.