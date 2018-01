Tuitert: hier hebben we op gewacht

Het besluit van Camiel Eurlings om af te treden als lid van het Internationaal Olympisch Comité, kan in de sportwereld op veel steun rekenen. ,,Het kon niet anders, hier hadden we op gewacht. Het is de enige juiste beslissing”, zei Mark Tuitert, olympisch schaatskampioen op de 1500 meter in 2010, vrijdag bij de NOS.

,,Het had veel eerder gemoeten. Het besef bij hem is pas later gekomen, door druk van buitenaf. Hoe geloofwaardig ben je dan. Je wilt dat het over de sport en de sporters gaat, dus het is goed dat hij het heeft gedaan”, vervolgde Tuitert, die hoopt dat er een andere Nederlander op de plek van Eurlings komt. ,,Het is altijd goed om een stem te hebben. Wij zijn een grote wintersportnatie.”

Ook Rintje Ritsma, viervoudig wereldkampioen allround, vindt dat Eurlings het juiste besluit heeft genomen. ,,Het was een principekwestie. Een sporter wordt ook naar huis gestuurd bij het drinken van een biertje.”