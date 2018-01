Uytdehaage: vertrek Eurlings dient de sport

Camiel Eurlings heeft er goed aan gedaan nog voor de Winterspelen in Pyeongchang zijn functie bij het Internationaal Olympisch Comité op te geven. Dat zei oud-schaatser Jochem Uytdehaage in een reactie. ,,Als je voor de sport staat, moet je de sport ook dienen. Het gaat om geloofwaardigheid, transparant en eerlijk zijn tegenover elkaar en daar paste zijn verhaal zeker niet in”, aldus de winnaar van olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter in Salt Lake City 2002.

Eurlings was de afgelopen dagen in opspraak gekomen door de late excuses die hij maakte voor een handgemeen met zijn toenmalige vriendin. Van diverse kanten werd op zijn vertrek aangedrongen. ,,Hij heeft ingezien dat zijn vertrek in het belang van de sport is. Dat had hij wat mij betreft al veel eerder moeten doen, maar ik ben wel blij dat hij het nu doet. Want deze discussie moet je niet hebben tijdens de Olympische Spelen”, aldus Uytdehaage.