Verweij gaat voor goud op eerste EK afstanden

De eerste editie van de EK afstanden begint vrijdag in Kolomna rond 14.30 uur (Nederlandse tijd) met de 500 meter voor de schaatsvrouwen. Nederlands kampioene Jorien ter Mors ontbreekt. Ook Anice Das, de verrassende winnares van deze afstand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vorige week in Heerenveen, kiest voor een andere voorbereiding op de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Letitia de Jong is wel van de partij. De vriendin van Ireen Wüst viel als nummer drie op de 500 meter bij het OKT net af voor Pyeongchang 2018.

Na de vrouwen komen de mannen op de 500 meter in actie. Ronald en Michel Mulder en Hein Otterspeer komen namens Nederland in actie. Van dit trio is alleen Ronald Mulder zeker van een olympisch startbewijs.

Na de twee sprintafstanden staan voor de vrouwen en mannen de 1500 meter op het programma. Koen Verweij gaat in de elfde en laatste rit tegen de Let Haralds Silovs voor goud.

Naast Ter Mors laten ook onder anderen de olympiërs Sven Kramer, Ireen Wüst en Kjeld Nuis de EK schieten.