De basketballers van Boston Celtics hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Minnesota Timberwolves. De koploper van de Eastern Conference deed dat met 91-84. Het verschil werd pas in het laatste kwart gemaakt. Het betekende de vijfde opeenvolgende zege voor de Celtics.

Marcus Smart was goed voor achttien punten voor Boston Celtics. Kyrie Irving was de op een na beste schutter, met zestien. Hij had ook nog eens acht assists.