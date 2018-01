Belgen breiden voorsprong uit in zesdaagse

De Belgische baanwielrenners Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben op de tweede dag van de zesdaagse in Rotterdam hun voorsprong uitgebouwd. De Ketele en De Pauw pakten vrijdag in de koppelkoers weer een ronde voorsprong. Het Belgische duo staat in het klassement aan de leiding met 84 punten en twee ronden voorsprong op de eerste achtervolgers, Niki Terpstra en Dylan van Baarle. Dat Nederlandse koppel staat op 58 punten.

Yoeri Havik en Wim Stroetinga rukten op naar de derde plaats. Zij hebben drie ronden achterstand op De Ketele en De Pauw, met een puntentotaal van 52. De Belgen wonnen eind vorig jaar al de zesdaagse van Gent.