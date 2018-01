Beachvolleyballers succesvol in Den Haag

Twee Nederlandse beachvolleybalduo’s hebben de halve finales bereikt op het World Tour-toernooi in Den Haag. In navolging van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen schaarden ook Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter zich bij de laatste vier koppels. Het mondiale evenement op de Sportcampus Zuiderpark, waar het zand in een hal ligt, krijgt zondag zijn climax.

Brouwer en Meeuwsen, de winnaars van olympisch brons bij Rio 2016, rekenden in de kwartfinale soepel af met het Noorse koppel Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sørum: 21-17 21-13. Brouwer en Meeuwsen zijn in Den Haag als eerste geplaatst.

De favorieten voor de eindzege moesten in de groep één nederlaag incasseren, tegen het Letse koppel Martins Plavins/Edgars Tocs. Brouwer en Meeuwsen gingen via de tussenronde alsnog door. Na winst op de sterke Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins klopten ze zaterdagavond ook Mol en Sørum, goed voor een plek in de halve finales. Daarin treffen ze zondag het Poolse koppel Piotr Kantor/Bartosz Losiak.

Varenhorst en Bouter, die begin september in Scheveningen de Nederlandse titel veroverden, haalden de halve finales met winst op de Italianen Alex Ranghieri en Marco Caminati: 21-17 21-16. Zij nemen het zondag in hun vaste trainingshal op tegen Plavins en Tocs. ,,We doen het punt voor punt, wedstrijd voor wedstrijd”, zei Bouter. ,,Dat gaat tot nu toe hartstikke goed.”

In het vrouwentoernooi strandden Joy Stubbe en Marleen van Iersel zaterdag als laatste Nederlandse koppel. Stubbe en Van Iersel werden in de tweede ronde uitgeschakeld door een Fins duo (18-21 14-21).