EK-brons voor Bosker op 5000 meter

Marcel Bosker heeft bij de EK afstanden in Kolomna brons veroverd op de niet zo sterk bezette 5000 meter. De twintigjarige schaatser van Justlease.nl eindigde in een tijd van 6.20,45. Zijn ervaren ploeggenoot Jan Blokhuijsen moest in de laatste rit met de vierde plek genoegen nemen (6.21,97).

De Europese titel ging naar de Italiaan Nicola Tumolero (6.16,85), gevolgd door de Rus Alexander Roemjantsev (6.18,13). De nummer twee werd in november vorig jaar door het IOC levenslang verbannen van de Olympische Spelen wegens dopingpraktijken bij Sotsji 2014. Hij heeft bij het sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen zijn olympische schorsing voor het leven. De internationale schaatsunie ISU heeft mede daarom het vonnis nog niet overgenomen. De Rus mocht derhalve bij de EK in eigen land van start gaan.