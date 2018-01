EK-brons voor Leenstra op 1000 meter

Marrit Leenstra heeft bij de EK afstanden haar tweede medaille veroverd. De Friese schaatsster, die met de Italiaanse selectie meetraint, eindigde in Kolomna als derde op de 1000 meter. Ze reed een tijd van 1.15,740. Daarmee was Leenstra 0,008 seconde sneller dan Lotte van Beek, die op de vierde plek belandde (1.15,748).

Het goud ging naar de Russin Jekaterina Sjichova, die finishte in 1.15,34. De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte zilver met 1.15,44. Letitia de Jong reed de vijfde tijd (1.16,34).

Leenstra behaalde vrijdag brons op de 1500 meter. Van Beek won die afstand op de Russische piste. Beiden komen zondag op de ploegachtervolging waarschijnlijk ook nog in actie, met Melissa Wijfje.

Nederlands kampioene Jorien ter Mors, houdster van het baanrecord in Kolomna met een tijd van 1.14,73, ontbreekt bij de EK. Ze won eind vorige maand de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar bleek in Thialf allerminst fit. De Twentse schaatsster, die bij de Winterspelen in februari ook in het shorttracktoernooi uitkomt, heeft inmiddels de training weer hervat. Ook Ireen Wüst, derde op het OKT, had geen trek in een reis naar Rusland.

Leenstra, die vrijdag het zilver op de 1500 meter op 0,01 seconde miste, reageerde bij de NOS opgetogen op haar tweede podiumplaats in Kolomna. ,,Het geluk valt nu mijn kant op, dat is ook wel eens fijn. Vierde worden is gewoon niet leuk. Ik heb nu twee keer brons op de EK. Dat lukt me ook niet iedere dag. Natuurlijk was ik nog een beetje moe van het OKT. Maar een wedstrijd kan ook een goede training zijn. Daar word je beter van. Als ik thuis was gebleven, had ik helemaal niets gehad.”