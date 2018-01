EK-goud Koelizjnikov, bijrol Nederlanders

De Nederlandse mannen hebben bij de EK afstanden in Kolomna op de 1000 meter geen hoofdrol kunnen vervullen. Thomas Krol eindigde als vierde (1.09,28), Koen Verweij reed de zevende tijd (1.09,87) en Hein Otterspeer belandde op de achtste plek (1.09,91).

De Europese titel op de schaatsmijl ging naar de Rus Pavel Koelizjnikov, die zegevierde in 1.08,84. Zijn landgenoot Denis Joeskov pakte zilver met 1.08,92 en de Duitser Nico Ihle behaalde brons (1.08,95). Joeskov won vrijdag de 1500 meter, met Krol op de tweede plek en Verweij als nummer drie.

Otterspeer liet vrijdag de 500 meter aan zich voorbijgaan. Hij had een lichte rugblessure opgelopen bij het strikken van zijn schaatsveters. Zaterdag reed hij met pijnstillers. ,,Ik voelde me een beetje dof”, liet Otterspeer weten.

Wereldkampioen Kjeld Nuis liet de EK in Rusland schieten. Nederlands kampioen Kai Verbij herstelt van een spierblessure die hij eind vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) opliep. Indien hij voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea niet tijdig topfit is, neemt Otterspeer zijn plek als eerste reserve op de olympische 500 en 1000 meter in. Bij dat scenario wil Krol zich niet neerleggen. De nummer drie van het OKT (op de 1000 meter) spant in dat geval een kort geding aan tegen de schaatsbond KNSB.

Verweij trok zaterdag bij de NOS de harde conclusie dat hij beter niet naar Rusland had kunnen gaan. ,,Ik ben leeg, heb geen energie meer, ik kan niet genieten. Ik kan mezelf hier ook geen pijn doen. Het verval na het OKT is bij mij nu wel heel erg groot. Hopelijk leidt dit nog wel tot een hoger niveau bij de Winterspelen.”