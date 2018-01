‘Reuzendoder’ Simon pakt titel in Pune

De Franse tennisser Gilles Simon heeft het ATP-toernooi van Pune op zijn naam geschreven. De 33-jarige Simon verraste in de finale op het hardcourt in India de als tweede geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-6 (4) 6-2. De Fransman bekroonde daarmee een sterk toernooi.

Simon had eerder al de als derde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut en topfavoriet Marin Cilic uit Kroatië verslagen. De ‘reuzendoder’ pakte zaterdag ook de ruim 2 meter lange Anderson, de verliezend finalist van de laatste US Open. Simon, afgezakt naar de 89e plek op de wereldranglijst, vierde in Pune zijn dertiende titel op het hoogste niveau.

,,Eindelijk heb ik Anderson voor het eerst verslagen”, zei de Franse veteraan, die de drie voorgaande ontmoetingen met de Zuid-Afrikaanse nummer veertien van de wereld allemaal had verloren. ,,Ik heb nog steeds geen idee hoe ik het heb gedaan. Maar ik ben er heel blij mee.”