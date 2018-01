Skiester Mikaela Shiffrin heeft zaterdag ook de reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora gewonnen. Voor de Amerikaanse betekende het alweer de achtste zege in de wereldbeker van het seizoen en haar 39e in totaal.

In Kransjka Gora bleef Shiffrin Tessa Worley uit Frankrijk en de Italiaanse Sofia Goggia voor. In het ‘overall’ klassement van de wereldbeker leidt Shiffrin met afstand.