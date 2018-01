Ten Brinke tweede in eerste etappe Dakar

Autocoureur Bernhard ten Brinke heeft zich in de eerste etappe van de Dakar Rally direct van voren laten zien. De Achterhoeker eindigde in de korte klassementsproef tussen Lima en Pisco als tweede, achter zijn kopman Nasser Al-Attiyah. Ten Brinke rijdt voor het fabrieksteam van Toyota en beschikt daardoor over nagenoeg hetzelfde materiaal als de tweevoudig winnaar van de befaamde woestijnrally uit Qatar.

Al-Attiyah deed 21 minuten en 51 seconden over de proef van 31 kilometer door de Chileense zandduinen, Ten Brinke had 25 tellen meer nodig. Ten Brinke doet voor de vijfde keer mee aan de woestijnrally door Zuid-Amerika. De autocoureur schreef twee jaar geleden de proloog op zijn naam. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse etappewinnaar bij de auto’s.

De Toyota’s waren aanzienlijk sneller dan de Peugeots van onder anderen Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb en Carlos Sainz. De Franse titelverdediger Peterhansel, die de Dakar Rally vorig jaar voor de dertiende keer won, moest 2.15 toegeven op Al-Attiyah. ,,Ik had weinig vertrouwen en reed als een oma”, mopperde Peterhansel. Zijn landgenoot Loeb, negenvoudig wereldkampioen rally, verloor door problemen met de remmen van zijn Peugeot ruim 5,5 minuut. ,,Een vervelende start”, aldus Loeb. ,,Het is heel irritant om zonder remmen te moeten racen.” De Portugese voetbaltrainer André Villas-Boas, die debuteert in de beroemde rally, gaf in zijn Toyota ruim 11 minuten toe op de winnaar.

Bij de motoren pakte Sam Sunderland (KTM) de eerste etappezege. De 28-jarige Brit schreef ‘Dakar’ vorig jaar op zijn naam. De Nederlandse coureur Jurgen van den Goorbergh deed ruim 8 minuten langer over de proef.