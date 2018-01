Visser overtreft eigen verwachtingen royaal

Ze was naar eigen zeggen bij de EK afstanden in Kolomna op de 3000 meter gekomen voor een achtste of tiende plek. ,,Ik vond het al vet dat ik aan dit toernooi in Rusland mocht meedoen. Het was een mooie gelegenheid om wat ervaring op te doen voor de Olympische Spelen volgende maand in Zuid-Korea”, liet Esmee Visser bij de NOS glunderend weten nadat ze verrassend goud had gewonnen.

De 21-jarige schaatsster van Team Plantina reed in de derde rit een persoonlijk record van 4.05,31. Die tijd bleef in de resterende zes manches op de eerste plaats staan, waardoor Visser ook tot haar eigen verbazing de Europese titel veroverde. ,,Ik sta een beetje perplex, ik kan het gewoon nog niet geloven”, bekende de jonge sportvrouw, die dit seizoen haar internationale debuut maakt. Tijdens de Winterspelen komt ze op de 5000 meter uit.