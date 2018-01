Visser verrast met goud, zilver Achtereekte

Esmee Visser heeft bij de EK afstanden in Kolomna voor een grote verrassing gezorgd. De 21-jarige schaatsster, die dit seizoen debuteert in het internationale circuit, veroverde met een persoonlijk record van 4.05,31 goud op de 3000 meter. Carlijn Achtereekte pakte zilver met 4.06,81. De Russin Natalia Voronina, favoriet voor eigen publiek, moest genoegen nemen met brons (4.07,62).

Visser reed in de derde rit een redelijk vlakke race. De talentvolle schaatsster van Team Plantina had het alleen in haar slotronde van 33,5 seconden moeilijk. Van pure vermoeidheid ging ze zelfs op het laatste rechte stuk nog bijna onderuit. In de zes manches daarna kon echter niemand meer aan haar tijd tippen, ook Achtereekte en Voronina niet in de laatste rit. Annouk van der Weijden belandde met een tijd van 4.12,48 op de achtste plek.

Visser baarde vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen al opzien met een tweede plek, achter de toen eveneens verrassende Van der Weijden, op de 5000 meter. Daardoor mag Visser, tot haar eigen verbazing, meedoen op deze afstand aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. De 5000 meter wordt tijdens de EK afstanden bij de vrouwen niet verreden, de 10.000 meter bij de mannen evenmin.

Titelkandidaten als Ireen Wüst (olympisch en wereldkampioene op de 3000 meter), Antoinette de Jong (Nederlands kampioene), de Tsjechische stayer Martina Sablikova en de Duitse routinier Claudia Pechstein ontbraken in Kolomna.