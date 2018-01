Zwitserse tennissers winnen Hopman Cup

De Zwitserse tennissers hebben zaterdag in Perth de Hopman Cup gewonnen. Het land versloeg in de finale in de Australische stad Duitsland. In het beslissende dubbel waren Roger Federer en Belinda Bencic te sterk voor het Duitse duo Alexander Zverev/Angelique Kerber. De eindstand kwam daardoor uit op 2-1.

Eerder had Federer in het enkelspel gewonnen van Zverev. Kerber bracht de stand echter in evenwicht door vervolgens Bencic te verslaan.

De Zwitsers wonnen de Hopman Cup daarmee voor de derde keer. Voor Federer betekende het zijn tweede zege in het evenement. In 2001 won hij ook al eens, destijds met de toenmalige nummer een bij de vrouwen Martina Hingis aan zijn zijde.

,,Destijds dacht ik nog dat ik op talent kon winnen”, blikte Federer terug. ,,Van Martina leerde ik dat het vooral gaat om hard werken. Dat heeft mij ver gebracht. Het is prachtig dat wij als klein land deze successen kunnen behalen.”

Duitsland stond voor het eerst sinds 1995 in de finale. Toen won het land wel, dankzij Boris Becker en Anke Huber.