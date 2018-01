Breeuwsma lijkt zeker van twee extra tickets

Daan Breeuwsma heeft zondag bij de Nederlandse kampioenschappen shorttrack goede zaken gedaan met het oog op de Olympische Spelen. De dertigjarige Fries won in Thialf de 1000 meter en op de 500 meter eindigde hij als tweede.

Breeuwsma lijkt daarmee, op beide afstanden, zeker van olympische deelname. Bij de bekendmaking van de olympische selectie liet schaatsbond KNSB twee startplaatsen vrij bij de mannen. Dinsdag wordt bekendgemaakt of Breeuwsma, die tot zondag alleen zeker was van een plek in de relayploeg, daadwerkelijk wordt aangewezen.

,,Op de 500 meter ben ik wel zeker, die is binnen. Maar de 1000 meter moet ik nog even afwachten”, zei Breeuwsma, die de nationale titel op zijn naam schreef. ,,Er wordt ook gekeken naar internationale prestaties afgelopen seizoen. Dylan Hoogerwerf heeft het een aantal keren goed gedaan. Ik moet het afwachten, maar ik heb het nu laten zien.”

Bij de vrouwen was nog één plaats niet ingevuld. Lara van Ruijven eindigde zondag als tweede op de 1000 meter, achter Yara van Kerkhof. Van Ruijven lijkt daarmee zeker van deelname op die afstand bij de Spelen. Van Kerkhof was al zeker van een plek.

Als de KNSB het ticket daadwerkelijk aan Van Ruijven geeft, doet ze in februari in Zuid-Korea mee aan de 500 en 1000 meter en de relay.