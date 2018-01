Chinese schaatsster mist OS na gebruik doping

De Chinese schaatsster Xiaoxuan Shi is door de bond van haar land voor twee jaar geschorst, nadat bij een dopingtest het gebruik van het verboden middel clenbuterol is aangetoond. Door de straf mist ze de Olympische Winterspelen die volgende maand worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang

Shi (21) werd op 14 december vorig jaar betrapt op het gebruik van het middel, zo maakte de Chinese schaatsbond bekend. Ze is onmiddellijk uit de Olympische ploeg gezet. De sprintster deed dit seizoen mee aan de World Cup wedstrijden, onder andere in Heerenveen, waar ze op de 500 meter 13de werd in de B-groep.

Clenbuterol wordt vaak verwerkt in afslankpillen. De schorsing is een flinke tegenslag voor China, dat in 2022 de Winterspelen mag organiseren.