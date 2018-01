Curry blinkt uit bij Warriors

Basketballer Stephen Curry heeft zijn ploeg Golden State Warriors met puntgave scores langs Los Angeles Clippers geloodst in de Amerikaanse NBA. De topschutter noteerde 45 punten in het duel, dat de Warriors wonnen met 121-105. ,,Ik zat lekker in mijn ritme”, zei Curry over zijn trefzekere optreden in Los Angeles. Bij de Clippers was Lou Williams de productiefste speler met 23 punten.

Golden State Warriors is de titelverdediger in de NBA. Het team van coach Steve Kerr voert dit seizoen de ranglijst aan in de Western Conference.

Boston Celtics, de koploper in de Eastern Conference, won moeizaam van Brooklyn Nets: 87-85. Jayson Tatum maakte de laatste vijf punten voor de Celtics, die het hele duel moeite hadden de mand te vinden. Kyrie Irving kwam tot 21 punten.

Houston Rockets voelde opnieuw het gemis van de geblesseerde James Harden en verloor van Detroit Pistons: 101-108. Tobias Harris maakte 27 punten voor de winnende ploeg. De Rockets handhaafden zich op de tweede plek in de Western Conference, maar raakten wel verder achterop bij koploper Warriors.