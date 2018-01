Despres wint, Ten Brinke verliest tijd

De Franse rallyrijder Cyril Despres heeft de tweede etappe van de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. De coureur van Peugeot nam tevens de leiding in het algemeen klassement. Hij kwam na een proef over 278 kilometer door de zandduinen van Ica in Peru precies 48 seconden eerder over de finishlijn dan zijn land- en teamgenoot, dertienvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel. Peugeot maakte het succes compleet met de derde plaats voor de Franse rallycoryfee Sébastien Loeb.

Toyota, de grote concurrent, leverde in de tweede rit al veel in. Vooral Bernhard ten Brinke, die zaterdag tweede was geworden in de eerste etappe, raakte op forse achterstand. De Achterhoeker arriveerde als elfde op bijna 20 minuten van de winnaar. Ook zijn Qatarese kopman Nasser Al-Attiyah, winnaar van de eerste rit, verloor veel tijd op de concurrenten van Peugeot. Hij eindigde als achtste op bijna een kwartier.