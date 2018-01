Hirscher pakt dubbel in Adelboden

Skiër Marcel Hirscher heeft het wereldbekerweekeinde in Adelboden overheerst. Nadat hij zaterdag al de beste was op de reuzenslalom volgde zondag een zege op de slalom. Het was de 52e overwinning van de Oostenrijker in een wereldbekerwedstrijd.

Hirscher hield in het Zwitserse skioord zijn landgenoot Michael Matt achter zich. De Noor Henrik Kristoffersen eindigde als derde.

Hirscher was donderdag ook al de beste op de slalom in Zagreb en blijft zo op koers voor een zevende opeenvolgende eindoverwinning in het algemene wereldbekerklassement. De Oostenrijker, die volgende maand in Pyeongchang opnieuw jaagt op zijn eerste gouden olympische medaille, heeft dit seizoen al zeven wereldbekerwedstrijden gewonnen; vier keer op de slalom en drie keer op de reuzenslalom.

De verschillen waren ditmaal klein; tussen Hirscher en nummer drie Kristoffersen lag een marge van slecht 0,16 seconde. ,,Dit was echt een zwaarbevochten overwinning”, zei de Oostenrijker met een Nederlandse moeder. In Sotsji eindigde Hirscher als tweede op de slalom en werd hij vierde op de reuzenslalom.