Knegt loopt liesblessure op bij NK

Sjinkie Knegt is zondag bij de Nederlandse kampioenschappen shorttrack uitgevallen. De 28-jarige Fries deed nog wel mee aan de 1000 meter, maar op die afstand kon hij niet meer voluit gaan. Knegt had teveel last van liesblessure. Eerder op zondag ging de winnaar van olympisch brons onderuit op de 500 meter.

Hoe ernstig de blessure van Knegt is, moet later blijken. De shorttracker laat zich behandelen.

Knegt doet volgende maand bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea mee aan de 500, 1000 en 1500 meter. Ook maakt de pupil van coach Jeroen Otter onderdeel uit van de aflossingsploeg.