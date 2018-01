Kyrgios pakt eerste titel op eigen bodem

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft het toernooi van Brisbane op zijn naam geschreven. Hij won in de finale overtuigend van de Amerikaan Ryan Harrison: 6-4 6-2. De 22-jarige Kyrgios veroverde zijn eerste titel in eigen land. Het was de vierde in zijn loopbaan.

De nummer 21 van de wereld had even tijd nodig om het servicegeweld van Harrison te temmen. Hij moest de nodige breakpoints wegwerken, alvorens in de zevende game voor het eerst toe te slaan op de opslagbeurt van zijn Amerikaanse tegenstander. Vanaf dat moment nam Kyrgios de controle over in de partij. Zijn eindzege in Brisbane zal hem vertrouwen geven voor de Australian Open, die over een week beginnen in Melbourne. Hij reikte daar in 2015 tot de kwartfinales, zijn beste resultaat.