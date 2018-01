Ook Schoofs succesvol in dubbelspel

Bibiane Schoofs is de vijfde Nederlandse tennisser die dit weekeinde succes boekte in het dubbelspel. Ze won met de Italiaanse Sara Errani aan haar zijde het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Schoofs en Errani rekenden in de finale in twee sets af met het als eerste geplaatste koppel Eri Hozumi en Miyu Kato uit Japan: 7-5 6-1.

Kiki Bertens en Demi Schuurs veroverden zaterdag de titel in het dubbelspel van het toernooi in het Australische Brisbane. Het Nederlandse duo won in de finale van de Spaanse Marie José Martinez Sánchez en de Sloveense Andreja Klepac: 7-5 6-2.

Bij de mannen pakten Robin Haase en Matwé Middelkoop de titel in het dubbeltoernooi in het Indiase Pune door de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Gilles Simon in de finale te verslaan: 7-6 (5) 7-6 (5).