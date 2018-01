Skiester Shiffrin alweer de beste

Skiester Mikaela Shiffrin lijkt de te kloppen vrouw te worden op de technische disciplines op de Winterspelen van Pyeongchang. De Amerikaanse won zondag de slalom om de wereldbeker in Kranjska Gora. Dat was haar vierde zege in zeven dagen tijd; drie keer ging het om een slalom, zaterdag was ze in Kranjska Gora al de beste geweest op de reuzenslalom.

Shiffrin had na twee runs een voorsprong van liefst 1,64 seconden op de Zweedse Frida Hansdotter. De derde plaats was voor de Zwitserse Wendy Holdener.

Voor Shiffrin was het de veertigste zege in de wereldbeker. Ze is pas de derde skiër in de geschiedenis die deze mijlpaal reeds voor haar 23e verjaardag bereikt. Alleen de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll (41 zeges voor haar 23e) en de Zweed Ingemar Stenmark (40) gingen haar voor.

Shiffrin mikt in Pyeongchang op ten minste twee gouden medailles. Ze leidt nu de wereldbekerklassementen op de slalom en de reuzenslalom en heeft ook in de algemene wereldbekerrangschikking over alle disciplines een grote voorsprong op naaste belager Holdener. ,,Het is geweldig dat ik nu dit niveau haal, precies zoals het plan was”, zei Shiffrin, bij de Spelen van Sotsji 2014 al goed voor goud op de slalom.