Terpstra en Van Baarle lopen iets in

Niki Terpstra en Dylan van Baarle zijn ook na de vierde dag van de zesdaagse van Rotterdam de nummers twee van het klassement. Wel verkleinden ze het verschil met de leiders Kenny De Ketele en Moreno De Pauw iets. Het Belgische koppel heeft nog steeds een ronde voorsprong, maar zag het verschil in punten teruglopen van 24 naar achttien.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik handhaafden zich ook zondag in Ahoy op de derde plaats. De Nederlanders hebben twee ronden achterstand op De Ketele en De Pauw. In punten is het verschil 22.