Twee afstanden voor Davis op vijfde Spelen

Shani Davis schaatst volgende maand twee afstanden op zijn vijfde Olympische Spelen. De Amerikaan verdiende bij de olympische kwalificaties in Milwaukee startbewijzen voor de 1000 en 1500 meter in Pyeongchang.

,,Ik voel me vereerd. We hebben het over een aanzienlijk lange periode van twintig jaar waarin ik alles voor deze sport heb gedaan”, zei de 35-jarige Davis op de website van Team USA. ,,Ik denk dat ik nog steeds meetel en voor de medailles kan meedoen. Zeker op de 1000 en wellicht ook op de 1500 meter”, aldus de Amerikaanse meervoudig wereldkampioen, die over twee gouden en twee zilveren olympische medailles beschikt.

Davis is niet de enige bekende naam in de olympische ploeg voor Pyeongchang. Ook Joey Mantia, Heather Bergsma, Brittany Bowe en Brian Hansen verzekerden zich van startbewijzen. Carlijn Schoutens, die eerder voor Nederland schaatste, maakt voor Amerika haar olympische debuut en zal uitkomen op de 3000 en 5000 meter.