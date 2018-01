Van Kessel profiteert van afwezigheid toppers

Veldrijder Corné van Kessel heeft zondag de veldrit van Leuven gewonnen. De Brabander profiteerde van de afwezigheid van de gevestigde namen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel, crossers die zonniger oorden verkozen om te trainen boven deelname aan de wedstrijd uit de Soudal Classics.

Van Kessel ging er al vroeg in de wedstrijd vandoor en bouwde een aanzienlijke voorsprong op. Achter hem streden de Franse kampioen Clément Venturini en de Belg Michael Vanthourenhout om de tweede plaats. Venturini won die strijd. Voor Van Kessel was het zijn tweede succes dit seizoen. Eerder zegevierde de crosser uit Veldhoven in het Belgische Hasselt.