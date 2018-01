Vrouwenploeg wint EK-goud op achtervolging

De Nederlandse vrouwenploeg heeft bij de EK afstanden in Kolomna goud veroverd op de achtervolging. Het schaatstrio zegevierde op het dun bezette nummer in een tijd van 2.59,34. Rusland eindigde als tweede (3.01,88), gevolgd door Duitsland op de derde plaats (3.05,03). Voor Nederland kwamen Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje in actie. Er namen aan het onderdeel op de Russische piste slechts vijf teams deel.

Leenstra, Van Beek en Wijfje eindigden vorige maand tijdens de vierde wereldbeker in Salt Lake City achter het superieure Japan als tweede, met een Nederlandse recordtijd (2.55,57).

Leenstra is met Ireen Wüst en Antoinette de Jong, beiden afwezig in Kolomna, voor de olympische achtervolging bij Pyeongchang 2018 aangewezen. Bondscoach Geert Kuiper kiest in Zuid-Korea de vierde rijdster. Van Beek hoopt voor de reserverol in aanmerking te komen. Ze behoorde bij Sotsji 2014 tot de vrouwenploeg, met Wüst, Leenstra en Jorien ter Mors, die olympisch goud veroverde. Ook Ter Mors mikt nog op olympische deelname op dit onderdeel.