Azarenka slaat ook Australian Open over

Victoria Azarenka heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De tennisster uit Wit-Rusland is nog altijd verwikkeld in een juridische strijd met haar ex-man over de voogdij voor hun net eenjarige zoon Leo. Azarenka sloeg om die reden afgelopen jaar ook al de US Open en de finale van de Fed Cup over.

,,Helaas kan ‘Vika’ dit jaar niet naar Australië komen”, zei toernooidirecteur Craig Tiley, die Azarenka afgelopen maand nog een wildcard had gegeven voor de Australian Open. ,,Ze kijkt er naar uit om volgend jaar terug te keren in Melbourne.” De plek van Azarenka wordt overgenomen door Ajla Tomljanovic.

De 28-jarige Azarenka won het eerste grandslamtoernooi van het jaar twee keer, in 2012 en 2013. De voormalige nummer één van de wereld maakte afgelopen zomer haar rentree, nadat ze vanwege haar zwangerschap en de geboorte van Leo een jaar aan de kant had gestaan. Haar terugkeer bleek echter van korte duur. Na Wimbledon heeft Azarenka zich niet meer op de baan laten zien. Ze wil bij haar zoon in Californië blijven tot de voogdijkwestie is opgelost.