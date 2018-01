Bertens treft Muguruza na zege in Sydney

Tennisster Kiki Bertens heeft ook in het enkelspel haar eerste overwinning in 2018 behaald. De Westlandse versloeg maandag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Sydney de Amerikaanse qualifier Kristie Ahn: 6-2 6-4. In de tweede ronde wacht een confrontatie met Garbiñe Muguruza, de Spaanse nummer één van de plaatsingslijst die een ‘bye’ had in de eerste ronde.

De winnares van Wimbledon moest vorige week in Brisbane al tijdens haar eerste optreden opgeven vanwege een krampaanval. Muguruza vroeg daarop een wildcard aan voor het toernooi van Sydney, omdat ze toch wat wedstrijdritme wilde opdoen voor de Australian Open. Volgende week begint in Melbourne het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Bertens tenniste afgelopen week ook in Brisbane. Ze werd op oudejaarsdag al in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld, maar pakte vervolgens met Demi Schuurs wel de titel in het dubbel.