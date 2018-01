Golfer Johnson oppermachtig in Hawaii

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft met overmacht het Tournament of Champions in Hawaii gewonnen. De nummer één van de wereld had na vier rondes over de banen van het Kapalua Resort op het eiland Maui liefst acht slagen voorsprong op de nummer twee, de Spanjaard Jon Rahm. Aan het Tournament of Champions, onderdeel van de Amerikaanse PGA Tour, mogen alleen golfers meedoen die afgelopen jaar een toernooi hebben gewonnen.

Johnson begon de slotronde met twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Brian Harman. De winnaar van de US Open van 2016 liep in hoog tempo weg bij zijn concurrenten. Met zeven birdies en zelfs een eagle ging Johnson rond in 65 slagen, goed voor een totaal van 268. Rahm rukte op naar de tweede plek met 276, Harman moest genoegen nemen met de derde plaats (277).

Johnson won het openingstoernooi van het jaar in 2013 ook al. Vorig jaar zegevierde landgenoot Justin Thomas.