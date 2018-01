IOC geeft Noord-Korea de tijd

Het Internationaal Olympisch Comité geeft Noord-Korea vooralsnog de tijd om te beslissen of het deelneemt aan de Winterspelen van Pyeongchang, in februari in Zuid-Korea. Tot wanneer precies heeft de overkoepelende organisatie niet gezegd.

Verder wil het IOC met alle betrokken partijen de komende dagen gesprekken voeren. Formeel heeft uit Noord-Korea alleen een kunstschaatsduo zich geplaatst. Het IOC heeft echter het recht meer atleten uit het land toe te laten.

,,We zijn blij met de discussie die momenteel gaande is tussen Zuid- en Noord-Korea over dit onderwerp”, aldus het IOC. Ook de Amerikaanse president Donald Trump, op zeer gespannen voet met het Noord-Koreaanse bewind, heeft zich voorzichtig positief uitgelaten over de toenadering.

Zaterdag zei de Noord-Koreaanse vertegenwoordiger bij het IOC Chang Ung dat zijn land ‘waarschijnlijk’ meedoet in Pyeongchang.