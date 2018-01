KNZB-directeur Kossen kondigt vertrek aan

Algemeen directeur Jan Kossen legt op 30 juni 2019 zijn functie neer bij de Nederlandse zwembond (KNZB). Hij kondigde zijn vertrek maandag aan in een nieuwjaarsboodschap. Volgens de voormalige directeur van het Watersportverbond is het besluit om de samenwerking te beëindigen in samenspraak met het bestuur genomen.

,,Hoezeer het me ook tegenstaat, er komt een moment dat ook ik afscheid moet nemen van de KNZB”, liet Kossen weten. ,,Het is nog ver weg, maar ik kom er nu mee omdat ik in het komende anderhalf jaar nog een aantal heel mooie klussen wil oppakken en afronden. Maar ook om het bestuur voldoende ruimte te geven na te denken over mijn opvolging en daar invulling aan te geven. Dat vraagt om een goede en tijdige afstemming.”

Kossen, vanaf april 2006 werkzaam voor de KNZB, gaat zich de komende periode richten op een aantal opdrachten, waaronder de vernieuwing van de bestuursstructuur. Door de andere taakverdeling krijgt technisch directeur André Cats meer verantwoordelijkheid voor het sportgedeelte.