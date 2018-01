Kramer sluit Winterspelen 2022 niet uit

Op de imposante erelijst van Sven Kramer ontbreekt nog één hoofdprijs: de olympische titel op de 10.000 meter. Daar moet op 15 februari bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 verandering in komen. Het al dan niet slagen van zijn schaatsmissie zal volgens de Friese grootmeester verder geen invloed hebben op zijn toekomstplannen. ,,Nee, ik laat mijn carrière niet afhangen van één wedstrijd. Al is het wel een heel belangrijke”, liet hij bij de NOS weten.

Kramer verlengde maandag zijn contract bij Team LottoNL-Jumbo met twee jaar, tot en met 2020. Daarna kan hij kiezen: doorgaan of een functie in Team Oranje, de organisatie van de gecombineerde schaats- en wielerploeg. ,,Nee, ik ga geen trainer worden”, sprak Kramer lachend. ,,Als een soort directeur dan misschien? Zou kunnen.”

Deelname aan de Winterspelen van 2022 in China sluit Kramer niet op voorhand uit. ,,Zeg nooit nooit, maar dat is op dit moment nog een brug te ver. Ik sport om te winnen. Dat is mijn drijfveer, daar haal ik ook heel veel energie uit. Maar je moet wel kunnen blijven winnen.”