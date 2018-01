Sven Kramer gaat na de Winterspelen in februari in Zuid-Korea nog zeker twee jaar door met schaatsen. De 31-jarige Fries heeft zijn contract met Team LottoNL-Jumbo met twee jaar verlengd, tot en met 2020. Mogelijk zet hij zijn indrukwekkende loopbaan daarna ook nog voort. Na zijn actieve schaatscarrière zal Kramer in elk geval betrokken blijven bij de ploeg van de huidige succescoach Jac Orie.