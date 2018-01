Murray na operatie nog half jaar niet actief

Tennisser Andy Murray heeft in Melbourne een operatie ondergaan aan een heup. De BBC meldt dat de Schotse voormalige nummer een van de wereld ten minste tot het begin van het grasseizoen in de zomer niet kan spelen.

Sinds Murray (30) afgelopen zomer werd uitgeschakeld op Wimbledon kwam hij niet meer in actie in een officieel duel. Eind vorige week maakte de drievoudig winnaar van een grandslamtoernooi al bekend niet deel te nemen aan de Australian Open, die komende week in Melbourne begint.

Murray zei er zeker van te zijn dat hij nog een fraaie toekomst voor zich heeft. ,,Ik ben nog lang niet klaar met tennis. Er komt een moment dat ik weer op het hoogste niveau zal spelen. De chirurg die mij heeft geopereerd, deelt die mening.” Murray verwacht dat hij straks weer op 95 procent van zijn beste spel ooit zal komen.

Een specifiek toernooi om zijn rentree te maken, heeft Murray niet voor ogen. ,,Over een week of acht hoop ik weer een balletje te kunnen slaan. Het zou mooi zijn als ik weer wedstrijden kan spelen als het grasseizoen begint. Het spreekt voor zich dat ik daarbij geen enkel risico neem. Ik wil er zeker van zijn dat als ik terugkom, ik er klaar voor ben.”

Murray, die 2016 nog afsloot als nummer één van de wereldranglijst, is inmiddels gezakt naar de negentiende plaats.